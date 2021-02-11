ضبط متهم بسرقة أموال من مواطن أمام مصرف في طرابلس

ألقى مكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس القبض على شخص متهم بسرق مبلغ مالي من أحد المواطنين أمام فرع مصرف الأمان بالسياحية، بعد تلقيه بلاغا بالخصوص من مركز شرطة غوط الشعال، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الداخلية إن المبلغ المسروق يقدر بـ730 ألف دينار، مشيرة إلى أن الجريمة نفذها «شخصين من أمام مصرف الأمان فرع السياحية».

وأوضحت أن عمليات التحري والاستدلال من قبل مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس أسفرت عن ضبط أحد السارقين الذي اعترف خلال التحقيق معه بما نسب إليه، مؤكدة استرجاع 441 ألف دينار من البلغ المسروق وبعض المبرزات التي قاما بشرائها من المبلغ المسروق متمثلة في أطقم من الذهب وهواتف نقالة.

وأضافت الوزارة أنه جرى ضبط سلاح نوع «كلاشنكوف» والمركبة الآلية المستخدمان في الواقعة «التي كانت مقيدة ضد مجهول»، منوها إلى أن البحث جاري لضبط المتهم الثاني لاسترجاع باقي المبلغ المسروق.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اتخاد كافة الإجراءات القانونية حياله المقبوض عليه، مثمنة الجهود الأمنية لأعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس في حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

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