مالية الحكومة الليبية تكشف عن تفاصيل الموازنة الموحدة المعتمدة لمدة شهرين

ليبيا – قال المكلف بمهام وزير المالية بالحكومة الليبية مراجع غيث إن تفاصيل الموازنة الموحدة لمدة شهرين بقيمة 9 مليارات دينار (2.02 مليار دولار) تشتمل على الرواتب بقيمة 1.81 مليار دينار لشهر يناير.

غيث وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأربعاء أشار إلى أن الموازنة تشتمل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع توفير دعم الطاقة من الكهرباء والمحروقات وتغطية مصاريف لقاح كورونا، وتوفير المعدات الطبية لمستشفيات العزل والأدوية للأمراض المزمنة.

وأضاف أن الاتفاق بأن يُمنح مصرف ليبيا المركزي قرض لشهرين كخطة أولى لتوحيد الموازنة، على أن يتم خصمها من الإيرادات النفطية المجمدة والتي تقدر بخمسة مليارات دولار، ومن ثم تحميلها على موازنة 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية