“حفتر” لـ المنفي: ندعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، اليوم الخميس، “حفتر” في منطقة الرجمة.

وتم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد “حفتر” على دعم عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

وكان المنفي قد وصل، اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي في أول زيارة رسمية له منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

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