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بصورة لـ ميلادنوف .. المشري يعلن عن مكالمة مع كوبيتش

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الإستشاري اليوم الخميس عن تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الجديد للبعثة الأممية للدعم في ليبيا  “يان كوبيش ” إلا أن مسؤول إعلام المشري وبدل أن ينشر صورة لكوبيتش ، نشر صورة للدبلوماسي البلغاري ” نيكولاي ميلادنوف ” .

وكان ميلادنوف قد اعتذر عن توليه منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لأسباب خاصة بعد اسبوع من قبوله بها ، إلا أن إعلام المشري أقحم صورته بشكل ما في الخبر بدلاً عن صورة ” يان كوبيتش ” .

الخبر عن كوبيتش والصورة لميلادنوف

وبالعودة إلى الخبر واستدراكه للخطأ ووضع صورة كوبيتش ، فقد بحث الطرفان مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها و الوصول إلى الانتخابات.

كما ناقش الطرفان ما أسماها بيان المشري ” صعوبات تشكيل الحكومة  ومنح الثقة لها ” وسبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها.

وأكد المشري وفقًا لذات البيان ، بأنه سيقدم الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات لليبيين على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية ، وذلك حسب قوله .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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