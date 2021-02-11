جامعة بنغازي تتصدر قائمة أفضل الجامعات الليبية

كشف موقع webometrics العالمي المتخصص في تصنيف الجامعات في مختلف أنحاء العالم، عن تصنيف أفضل الجامعات العربية في 2021.

ويعد تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20,000 جامعة، يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي.

ويهدف التقييم إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

التقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم – الإشارة إلى الأبحاث – الأثر العام).

وتصدرت جامعة بنغازي قائمة أفضل الجامعات الليبية، هي أول جامعة ليبية تم إنشاؤها وذلك في عام 1955 وتم افتتاحها في عام 1956، ويوجد حاليًا 14 كلية خارجية للجامعة في مدن ليبية مختلفة.

وجاءت جامعة مصراتة في المركز الثاني كأفضل الجامعات الليبية، تأسست عام 1984 وتضم العديد من الكليات، يدرس فيها أكثر من 55 ألف طالب وطالبة، وتحتوي على أكثر من 150 ألف كتاب.

وحلت جامعة طرابلس في المركز الثالث، أنشئت أيضًا في عام 1955 وكانت تحت مسمى الجامعة الليبية، وفي عام 1973 تم فصلها إلى جامعة بنغازي وطرابلس، يدرس فيها حاليًا أكثر من 75 ألف طالب وطالبة وتم نشر أكثر من 2000 منشور علمي.

وجاءت جامعة ليبيا الدولية للعلوم الطبية في المركز الرابع رغم حداثة تأسيسها حيث تأسست في عام 2007، تضم 6 كليات و15 تخصص يدرس فيها حاليا أكثر من 1300 طالب وطالبة.

وخامسًا جاءت جامعة عمر المختار، وهي أول جامعة إسلامية في ليبيا، وتأسست عام 1961 يدرس فيها حاليًا أكثر من 26 ألف طالب، وحتى عام 2006 تخرج منها أكثر من 43 ألف خريج.

وفي المركز السادس جاءت جامعة الزاوية، وفي المركز السابع جامعة سرت، ثامنًا الجامعة الأسمرية، وتاسعًا جامعة المرقب، وعاشرًا جامعة غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية