داخلية الوفاق: ضبط متهم بسرقة 730 ألف دينار في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط شخص متهم بسرقة مبلغ 730.000 دينار من أحد المواطنين أمام مصرف الأمان فرع السياحية بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تلقى بلاغا من مركز شرطة غوط الشعال يفيد بتعرض أحد المواطنين لسرقة مبلغ مالي يقدر بسبعمائة وثلاثون ألف دينار ليبي من قبل شخصين من أمام مصرف الأمان فرع السياحية.

وبينت وزارة الداخلية أن أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس قاموا بالتحري وجمع المعلومات والاستدلالات عن الواقعة، ما أسفر عن ضبط أحد المتهمين الذي اعترف بما نسب إليه وتم استرجاع جزء من المبلغ المسروق وقيمته “441,000 د.ل ” واسترجاع بعض المبرزات التي قاما بشرائها من المبلغ المسروق متمثلة في أطقم من الذهب وهواتف نقالة وكذلك ضبط سلاح نوع كلاشن كوف والمركبة الآلية المستخدمة في الواقعة والتي كانت مقيدة ضد مجهول.

وأضافت الوزارة أن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وأن البحث والتحري مستمر لضبط المتهم الآخر لإسترجاع باقي المبلغ المسروق.