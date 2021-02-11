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خالد المشري معلقا على لقاء «حفتر والمنفي»: «أول القصيدة كفر»

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، على لقاء القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، قائلا:” أول القصيدة كفر” على حد تعبيره.

وقال خالد المشري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي “وقبل استلام مهامه بشكل رسمي” بزيارته لـ”مجرم الحرب حفتر”، على حد زعمه.

وأضاف أن زياته لـ”حفتر” رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي، على حد قوله.

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير جفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.

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«المنفي أول القصيدة كفر التعليق حفتر خالد المشري لقاء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اسكتوا هذا الشرير لكي تنطلق ليبيا نحو الافضل . يكفي انه على مدى سنوات من توليه المنصب لم نر خيرا قط . فليذهب الى الجحيم .

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  • كل من لديه فهم معتدل للأمور يدرك ان حفتر حارب الارهابيين ولم يحارب الليبيين فمن لديه ابن ارهابي او أخ ارهابي عليه ان يلوم أبنه او أخيه علي اعتناقه فكر الارهاب ولا يلوم من كلفته القبائلي وهي الحاكم عندما ينهار اي نظام فيعود الحكم للقبائل فعندما كثرة الاغتيالات في بنغازي علي يد الارهابيين من انصار الشنيعه لكل شرائح المجتمع العسكري اغتالوه والشرطي اغتالوه والقاضي اغتالوه والصحفي اغتالوه وامام المسجد اغتالوه تظاهر عدد من الاعيان وشيوخ القبائل امام بيت حفتر فخرج عليهم قائلا شنو فيه لا بأس فقالوا له نريدوا منك إعادة تكوين وضبط الأمن في البلاد فاعاد تكوين الجيش وقضاء علي الارهاب ولم يتبقي في ليبيا ارهابيين غير الذين في الغرب الليبي فحفتر شرعي اكثر من شرعيتك انت كونه اكتسب الشرعيه من القبائل ثم من البرلمان اما انت لا شرعيه لك وستحاسب علي اعتناقك فكر ملتوي يقال له عصابة الأخوان اخوان الشر اخوان الضرر والضرار

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