خالد المشري معلقا على لقاء «حفتر والمنفي»: «أول القصيدة كفر»

علق خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، على لقاء القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، قائلا:” أول القصيدة كفر” على حد تعبيره.

وقال خالد المشري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي “وقبل استلام مهامه بشكل رسمي” بزيارته لـ”مجرم الحرب حفتر”، على حد زعمه.

وأضاف أن زياته لـ”حفتر” رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي، على حد قوله.

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير جفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.