المشري معلقا على لقاء المنفي وحفتر : أول القصيدة كُفر

علق رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري ،على لقاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، و محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بالقول :” أول القصيدة كفر”.

وقال المشري في تديونة عبر حسابه على موقع فيسبوك “نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي‬ (وقبل استلام مهامه بشكل رسمي) بزيارته لمجرم الحرب حفتر‬، رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي”.

نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي‬ (وقبل استلام مهامه بشكل رسمي) بزيارته لمجرم الحرب حفتر‬، رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي. Publiée par ‎خالد المشري – Khaled Elmeshri‎ sur Jeudi 11 février 2021

وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر ،استقبل في وقت سابق في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي ،رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي الذي وصل المدينة في وقت سابق اليوم قادما من أثينا.

وكان المنفي تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسي ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر، وإنجاز المصالحة الوطنية.

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