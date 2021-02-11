النجار: حتى الصومال بدأت تطعيمات كورونا وليبيا لا يوجد بها إجراء واضح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن المركز تواصل مع اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا لتنفيذ حملة التطعيمات، لكن لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ معين لاستلام اللقاح.

النجار أضاف، في تسجيل مرئي له، أن المسؤول في لجنة التطعيمات أفاد بأنه سيتم استلام أول دفعة من اللقاح في نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر مارس المقبل؛ بما يتجاوز 300 أو 400 ألف جرعة، موضحًا أنه سيقتصر إعطاؤها للكوادر الطبية التي تعمل في مراكز العزل والفلترة .

وطالب بتضاعف الجهد ودخول جهات مثل وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وبمشاركة مركزي مكافحة الأمراض؛ للتواصل المباشر مع الشركات المنتجة للتطعيمات من أجل الحصول على كميات منها تكفي لتطعيم الفئات الأكثر عرضة؛ مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبيّن أن دول الجوار بدأت تطعيمات بالفعل منذ أسبوعين وبعضها دول فقيرة مثل الصومال التي بدأت تطعيمات منذ خمسة أيام، في حين مازال لا يوجد بليبيا إجراء واضح، مطالبا بتفعيل إجراءات على الأرض، واتخاذ إجراءات ملموسة للإسراع من توريد التطعيمات لإنقاذ الناس .

وأوضح أن عدد الوفيات أصبح مرتفعا وكذلك عدد الإصابات بالفيروس، ومن الممكن أن يتفاقم الوضع الوبائي بشكل أكبر، قائلا “إحضار التطعيمات على وجه السرعة أمر مطلوب، ويجد تكثيف الجهد وتكاتف كل الجهات لتنفيذ هذا المطلب بأسرع ما يكون”.

وذكر أن إجراءات استلام وتخزين اللقاح لم يتم تحديدها لأنها تتوقف على نوع التطعيم، قائلا “إذا كان لقاح فايزر، فإنه يتطلب مبردات سالب 70 وهذا غير متاح، وإذا كان موديرنا فتطلب مبردات سالب 20 وهذا يحتاج تجهيزات ووقت، وإذا كان تطعيم أسترازينيكا يحتاج درجة من 2 إلى 8 درجات مئوية، وهذا بالإمكان”.

وأكد أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض لديه جهوزية كبيرة في تنفيذ حملة التطعيمات بمجرد وصول اللقاح، مطالبا بتكثيف الجهود واستخدام الجهود الدبلوماسية والسياسية للحصول على كمية من التطعيمات في أسرع وقت ممكن لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأشار إلى تواصلهم مع مدراء المكاتب الصحية في البلديات لتشكيل الفرق الفنية التي ستتولي تنفيذ حملة التطعيمات، مبينا أن المركز شكل فرق التدريب، وسيبدأ في أقرب وقت ممكن تدريب الفرق التي ستتولى إعطاء التطعيمات.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، خليفة الطاهر البكوش، أمس الأربعاء، أن الوضع الوبائي في ليبيا لازال حرجًا لكنه مستقر، موضحًا أن مؤشرات الوضع الوبائي “R.NOT” ليوم الاثنين الماضي كان “معدل التكاثر” لم يزد عن الـ”واحد”.

وأشار البكوش خلال لقاء عبر فضائية “فبراير”، إلى أن معدل الوفيات 1.8 يعتبر إلى حد ما معقول، برغم أنه ارتفع، مرجعًا ذلك الارتفاع إلى خوف المواطنين الذهاب إلى مراكز العزل.

وانتقد إحجام المصابين عن الذهاب إلى مراكز العزل إلا بعدما يصل معدل الأكسجين إلى 50% وأقل، مشددًا على أن هذا أسلوب خاطئ تمامًا، ويجب على المواطنين المصابين الذهاب فورًا إلى مراكز العزل عندما يشعرون بتغير في التنفس.

وأكد أن التحليل السريع للتعرف على كورونا متوفر في كافة مراكز العزل في البلاد، مبينا أن نسبة الدقة في هذا التحليل تتخطى حاجز الـ90%، لافتًا إلى أن النوع الجديد من فيروس كورونا “المتحور” أصاب العديد من الأطفال في ليبيا أكثر من قبل، موضحا أن وفاة طفلان بالفيروس كان نتيجة إصابتهم بأمراض سابقة وقد تسبب الفيروس في مضاعفات لهم.