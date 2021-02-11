معيتيق وكوبيش يتفقان على التنسيق بين المسارات الثلاثة للحوار الليبي

أفادت مصادر صحفية، باتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش على ضرورة التنسيق بين المسارات الثلاثة للحوار الليبي الذي يجري برعاية المنظمة الدولية.

وقالت المصادر، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين معيتيق وكوبيش استعرض خلاله الجانبين آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والخطوات المتخذة لحل الأزمة في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مضيفة أن الجانبين اتفقا على ضرورة التنسيق فيما يخص المسارات الثلاثة.

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