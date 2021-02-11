بعد توليه رئاسة المجلس الرئاسي .. المنفي يصل إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

ووصل المنفي قبل قليل قادمًا من دولة اليونان، وكان في استقباله اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5 في قاعات كبار الزوار بالمطار .

هذا وسيجري المنفي مشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وعلى رأسها قيادة الجيش، وبعض شيوخ وأعيان القبائل لبحث إمكانية مباشرة المجلس أعماله من المدينة وتقريب وجهات النظر مع كافة التركيبات السياسية والاجتماعية في شرق البلاد .