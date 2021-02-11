«دغيم»: على «الدبيبة» ضخ دماء جديدة بحكومته وعدم الاستجابة للابتزاز

دعا زياد دغيم عضو مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي، إلى عقد ملتقي وطني جامع للقوى السياسية والأطراف الأساسية؛ لمساعدة الرئيس المكلف في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وطالب “دغيم”، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بالتشاور مع كل القوى السياسية في ليبيا سواء التي دعمته أو عارضته.

وأضاف “دغيم”:” نصيحتي له بعدم الاستجابة للابتزاز مع التقيد بالتوازن الجهوي والسياسي في التشكيل النهائي من ناحية، ومعيار الكفاءة والخبرة والتخصص من ناحية أخري مع ضرورة ضخ دماء جديدة والابتعاد عن الشخصيات المحسوبة علي أطراف الصراع”.

وشدد “دغيم” على ضرورة الاستفادة من بعض الشخصيات المميزة المترشحة لرئاسة الحكومة في التشكيل وإطلاق التشاور مع رئاسة البرلمان ورئيسا المجلس الرئاسي والدولة والقائد العام للجيش والأحزاب السياسية الأساسية والكتل البرلمانية وأعضاء ملتقي الحوار السياسي للوصول إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية .