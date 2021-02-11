وزير الدفاع التركي: العملية السياسية تتقدم وإطلاق النار سيستمر في ليبيا

شن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هجوما على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأيضا عملية إيريني البحرية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي لمراقبة السواحل الليبية ضد عمليات تهريب السلاح.

وقال أكار في مؤتمر عسكري تركي، زاعما: “علاقتنا مع ليبيا تاريخ ممتد منذ 500 عام، ونحن لنا علاقات أخوية واقتصادية، ونحن نتعامل مع حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة وهي الحكومة الشرعي الوحيدة في ليبيا”.

ووصف الوزير التركي المشير خليفة حفتر بالانقلابي، مدعيا: “هو من هاجم هذه الحكومة وقتل الشعب الليبي، وهو مسؤول عن المجازر التي رأيناها وعن المقابر الجماعية، وهو من قتل الأبرياء وعذب الكثيرين، نحن وقعنا اتفاقية تعاون عسكري وتدريب بين ليبيا وتركيا عن طريق الوفاق، وقد وقعنا على الاتفاقية البحرية والتدريب العسكري”.

وتابع: “في هذا السياق إننا نقوم بعمل يتوافق مع القانون الدولي، أما بالنسبة لعملية إيريني فهي ليست واضحة أو لها هدف محدد، وليست على تواصل مع حكومة الوفاق، وهي تقوم بالتفتيش والتدقيق ضد الوفاق في عمليات نقل الأسلحة، بينما لا تراقب الطرف الآخر نهائيا، وهم بذلك يعاقبون الوفاق ويمنحون حفتر الجوائز”.

واستكمل أكار: “نحن نكرر بشكل مستمر ضرورة التراجع عن هذا الخطأ الكبير، في كافة لقاءاتنا، ليبيا لليبيين، ويجب أن تبقى موحدة، الآن بدأت العملية السياسية بالتقدم وإطلاق النار مستمر وسيستمر”.

وواصل: “يجب أن لا ينسى أحد الدور الذي أدته تركيا في ليبيا بشكل إيجابي، لقد طلبت الوفاق المساعدة ولم يستجب لها أحد غير تركيا”.

وادعى وزير الدفاع التركي: “نتمنى للحكومة المنتخبة النجاح، وتحقيق أكبر المصالح للشعب الليبي”.