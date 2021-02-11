دفن ثمانية جثث مجهولة الهوية بمقبرة الفتائح في درنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة من دفن ثمانية جثث مجهولة الهوية “رفات بشرية” بمقبرة الفتائح بالمدخل الشرقي لمدينة درنة .

وقال مسؤول مكتب الإعلام بهلال درنة سالم النعاس – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس، إن بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العسكرية ومركز الخبرة القضائية والبحوت، تمت عملية الدفن .

النعاس أوضح، أن فريق الطوارئ لا يزال يعمل بمنطقة المغار وينقل الركام ويقوم بأعمال النظافة، مشيراً إلى أن الجثث تم العثور عليها بمنطقة المغار التي شهدت معارك طاحنة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية .