معيتيق: اتفقنا مع كوبيتش على ضرورة التنسيق لحل الأزمة الليبية

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش تداولا فيه الوضع العام في ليبيا.

و قال أحمد معيتيق على صفحته الخاصة، اتفقنا مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش على ضرورة التنسيق فيما يخص حل الأزمة الليبية في المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وأضاف أن المبعوث الأممي شدد على ضرورة استكمال الخطوات المبذولة في ملفات توحيد الميزانية وفتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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