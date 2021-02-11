بعد 10 سنوات لثورة فبراير .. الغرياني يعترف: الأوضاع بحاجة إلى تصحيح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أقر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، بأن ليبيا تعيش ظروفًا صعبة منذ عام 2011م، مؤكدًا أن الأوضاع بحاجة إلى تصحيح.

الغرياني، الداعم للجماعات الإرهابية، تمنى، خلال مقابلته الأسبوعية بقناة التناصح، أن تكون ذكرى ”ثورة 17 فبراير” فرصة ونقطة تحول لتصحيح الأوضاع وتقويم الفساد وتخفيف المعاناة عن الناس ورفع الظلم وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن الليبيين ينتظرون من يمكنهم من حقوقهم المسلوبة من مختلف الجهات الأمنية والاقتصادية والصحية، ومن يعيد إليهم أموالهم المهدورة، مشيرا إلى انهيار البنية التحتية.

وتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، وأن تتمكن من تحقيق الاستقرار وإعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن الحمل ثقيل والعبء جسيم.

وأدان مظاهر الاحتفال الصاخبة بـ”ذكرى الثورة العظيمة” – حسب وصفه – التي تمتلئ بالصخب والضجيج والميوعة والرقص وإثارة الغرائز، متمنيًا أن يلجأ المحتفلون بدلا من ذلك لإلقاء الشعر والأناشيد وإقامة المسابقات، وأن يلتزموا الهدوء احتراما للجرحى والمبتورين.

وتعيش ليبيا هذه الأيام ذكرى ثورة فبراير 2011م، التي أدخلت بلادهم في مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء .