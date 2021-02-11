النويري وحومة يدعوان أعضاء البرلمان للتنازل والتصالح لعقد جلسة مكتملة

دعا النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، واحميد حومة، أعضاء المجلس للتنازل والتصالح، لأجل انعقاد جلسة قانونية مكتملة النصاب من أجل إقرار كافة الاستحقاقات لاستقرار البلاد.

النائبان النويري وحومة أوضحا في بيان مشترك أن الليبيين استبشروا بغد أفضل بعد الاتفاقات التي أسكتت أصوات المدافع ورفعت لواء الوحدة الوطنية، مبينين أن مجلس النواب ملتزم بدوره التشريعي الذي اختاره من أجله الشعب، ليكون مسؤولا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا عن حماية مكتسبات السلام والتوافق، وتوحيد المجلس المعني بحماية الدستور وتشريع القوانين.

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