شركة البريقة تبحث احتياجات زبائنها من الوقود

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة اجتماعا مع أعضاء اللجنة المركزية المشكلة بالقرار رقم 111 لسنة 2020 لتحديد الاحتياجات الفعلية من الوقود والمحروقات النفطية للزبائن.

وبين المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أن الاجتماع بحث آلية عمل اللجنة المركزية والسبل الكفيلة بإنجاح مهامها وتذليل الصعاب والمشاكل التي تواجهها .

وحضر الاجتماع مدراء عمليات المناطق الوسطي والغربية، ومدير عام تقنية المعلومات والإتصالات ومدير عام الإدارة التجارية.