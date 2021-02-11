أخبار ليبيا 24 تتحصل على تفاصيل الـ 8 جثث التي عُثر عليها في الصحراء الليبية

أخبار ليبيا 24

كشف مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، إبراهيم بالحسن تفاصيل العثور على 8 جثث لسودانيين الجنسية فُقد الاتصال بهم لأكثر من خمسة أشهر في الصحراء الليبية قرب الحدود السودانية الليبية.

وقال بالحسن لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن الجثث تعود لمقيمين سودانيين في ليبيا كانوا في زيارة لدولة السودان، وفقدوا في الصحراء أثناء عودتهم إلى ليبيا بحسب المعطيات الأولية، وتم البحث عليهم مطولاً الفترة الماضية ولكن دون جدوى.

وأوضح بالحسن، أن الأجهزة الامنية تلقت بلاغاً بالخصوص وتم ابلاغ جهاز الإسعاف والطوارئ الذي انتقل إلى عين المكان، لانتشال الجثث ونقلها إلى مستشفى عطية الكاسح بالمدينة، وباشرت الاجهزة الامنية التحقيقات على الفور.

وأشار بالحسن إلى أنه، تم العثور على بطاقة شخصية لسيدة ليبية تدعى منى امحمد بالقاسم الفقي من مواليد 1996 مستخرجة من غوط الشعال بطرابلس، وبطاقة شخصية لشقيقها يدعى بالقاسم، ولكن لا وجود لجثث لليبيين بحسب التحقيقات الأولية.

وتحصلت أخبار ليبيا على أسماء السودانيين الذين تم العثور على أوراقهم الثبوتية بالسيارة وهم: ( أحمد سليمان دودي محمد ، وفائز الأمين إدريس محمد، وضرار الأمين إدريس محمد، وعمر محمد محمد إدريس عمر ، ومحمد إسماعيل حسنين ، ورويدا إدريس الطاهر ، ومزنة سيف الدين حسن ،فاطمة أحمد صالح).