بن شرادة: مطالبة نواب الجنوب برئاسة مجلس النواب “يراد بها باطل”

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أعضاء مجلس النواب عن الجنوب الليبي المطالبين بتولي رئاسة البرلمان من إقليم فزان.

وقال بن شرادة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، ‏إن اتفاق الصخيرات أفرز ثلاث سلطات في 2015 (البرلمان – مجلس الدولة – حكومة الوفاق).

وأضاف عضو مجلس الدولة: “على هرم هذه السلطات، اثنان من الغرب وواحد من الشرق، رغم أنني أشمئز من هذه المحاصصة، ولن نكن يوما معها، ولكن ما شد انتباهي هذه الأيام بعد خروج سلطة جديدة بعد خمس سنوات من اتفاق الصخيرات هناك أصوات ‏تنادي بأحقية رئاسة البرلمان للجنوب الليبي”.

وتابع: “السؤال أين كانت هذه الأصوات طيلة السنوات الخمس الذي هضم فيها حق الجنوب بتقلد هرم إحدى السلطات الثلاث؟”.

وادعى: “من يريد يعرف إجابتي أقول إنها كلمة حق أراد بها باطل، والمقصود بها إفشال هذه السلطة الوليدة”.