ليبيا الان

معلقا على لقاء حفتر والمنفي.. المشري: “أول القصيدة كفر”

تم النشر منذُ 45 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

علق رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، على لقاء القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بالقول أن “أول القصيدة كفر” على حد تعبيره.

وقال المشري، في عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، “نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي “وقبل استلام مهامه بشكل رسمي بزيارته لمجرم الحرب حفتر”، على حد زعمه.

وتابع المشري، “إن زياته لحفتر رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي”، على حد قوله.

واستقبل القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

حيث تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات .

وشدد قائد الجيش الوطني على دعم المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الوطنية الوحدة التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم .

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مساء اليوم الخميس، إلى مدينة مطار بنينا الدولي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

ووصل المنفي من دولة اليونان، وكان في استقباله اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5 في قاعات كبار الزوار بالمطار .

الوسوم

القيادة العامة للجيش الوطني المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي الجديد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

    • كل من لديه عقل وفهم وبصيره يدرك ان حفتر كلف من قبل القبائل الليبي العريقه بمحاربة الارهابيين وحفتر لم يقتل الليبيين إلا من ركن للارهابيين أي مال اليهم ميله والله قد حذر من الميل الي الظلمه حين قال بسم الله الرحمن الرحيم (  وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ) فمن لديه ابن ارهابي ظالم او أخ ارهابي ظالم عليه ان يلوم أبنه او يلوم أخيه علي اعتناقه فكر الارهابيين الظلمه ولا يلوم من كلفته القبائل وهي الجسم الذي يتولي شؤون الدوله عندما ينهار اي نظام في دوله ما فعندما كثرة الاغتيالات في بنغازي علي يد الارهابيين الظلمه من انصار الشنيعه والقاعده الارهابيه لكل شرائح المجتمع العسكري اغتالوه والشرطي اغتالوه والقاضي اغتالوه والصحفي اغتالوه وامام المسجد اغتالوه تظاهر عدد من الاعيان وشيوخ القبائل امام بيت حفتر فخرج عليهم قائلا شنو فيه لا بأس فقالوا له نريدوا منك إعادة تكوين الجيش والعمل علي ضبط الأمن في البلاد فاعاد الرجل تكوين الجيش وقضاء به علي الارهاب في الشرق والجنوب ولم يتبقي في ليبيا ارهابيين غير الذين في الغرب الليبي فحفتر شرعي اكثر من شرعية العملاء الذين اختيروا لقيادة حكومة الفرقاطه كونه اكتسب الشرعيه من الداخل الليبي من القبائل ثم من البرلمان الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا اما المجلس الاعمي للدولمه فلا شرعيه له واما المجلس التعاسي فلا شرعيه له والعصابات التي تطلق علي نفسها احزاب فهي غير شرعيه وما ممارستها للعمل في ظل اللا دوله إلت جريمه نكراء ستحاسب عليها عندما تقام دوله

      رد

    • The devils (The Bloody hood of ShawTeen ) are angry behind a great meeting between existing FALCONS and new FALCONS
      Are you totally cooked, fried, done, disposed, and eliminated for good ya tiny Turkish weasel(colorful puppy).

      رد