بسبب تأخر صرف الحوافز.. أطباء مكافحة كورونا بسرت يتوقفون عن العمل

قررت مجموعة من أطباء وعاملين بالتمريض، التخلي عن أعمالهم المكلفين بها بأقسام العزل والرصد والحميات التابعة للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا في سرت؛ بسبب تأخر صرف حوافزهم المالية منذ مارس الماضي.

وأكدت مصادر صحفية، إقفال عدد من الأقسام التي لا يوجد في بعضها سوى متطوعين سواء كانوا أطباء أو تمريض أو فنيين، مشيرة إلى أن قسم الرصد ومختبر «pcr» بسرت يوجد به عدد لا يتجاوز خمسة فنيين، فيما لا يوجد بقسم العزل في المدينة سوى طبيبين فقط.

وكشفت المصادر، أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة خصصت 500 ألف دينار لشراء مستلزمات للجنة مكافحة الفيروس منذ ثلاثة أشهر، فيما خصص المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، العام الماضي، مليونا و240 ألف دينار لحساب المجلس التسييري لبلدية سرت.

يذكر أنه يوم أمس الأربعاء، توقف العمل نهائيا بمعمل مختبر «PCR» للكشف عن فيروس كورونا بسرت، في وقت تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في المدينة 38 حالة.

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