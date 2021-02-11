الناظوري وأعيان الشرق يستقبلون المنفي في المطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

استقبل رئيس الأركان العامة عبد الرازق الناظوري ومدير مكتب القائد العام للجيش خيري التميمي رفقة وفد من أعيان المنطقة الشرقية رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي الذي وصل اليوم الخميس إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش.

من جانبه أكد القائد العام للجيش خليفة حفتر خلال استقباله المنفي في الرجمه دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم .