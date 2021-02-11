جامعتا الجفرة وسبها تقيمان دورات تدريبية حول مهارات الاتصال

أقيمت بقاعات كليات إدارة الأعمال والقانون والتربية بجامعة الجفرة، أعمال الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة، بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بجامعة سبها.

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