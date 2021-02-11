جامعتا الجفرة وسبها تقيمان دورات تدريبية حول مهارات الاتصال

أقيمت بقاعات كليات إدارة الأعمال والقانون والتربية بجامعة الجفرة، أعمال الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة، بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بجامعة سبها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مستشفى العافية بهون يحتفي بانطلاق العمل بمصنع الأكسجين
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
لمنح الثقة للحكومة الجديدة.. الرعيض: مجلس النواب يجتمع في صبراتة الثلاثاء المقبل
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الناظوري وأعيان الشرق يستقبلون المنفي في المطار
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
ندوة حوارية حول تفعيل القوة الناعمة لبناء سمعة جيدة للدولة بجامعة بنغازي
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك