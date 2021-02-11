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جامعتا الجفرة وسبها تقيمان دورات تدريبية حول مهارات الاتصال

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت بقاعات كليات إدارة الأعمال والقانون والتربية بجامعة الجفرة، أعمال الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة، بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بجامعة سبها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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