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معلقًا على لقاء المنفي وحفتر.. جعودة: ما قام به المنفي فعل شائن ومنكر ويجب ان تقوم عليه القيامة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بشدة لاستهلاله رحلة عودته إلى ليبيا بزيارة بنغازي ولقائه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر.

جعودة أوضح في تسجيل صوتي نشرته وكالة “ليبيا تايمز” التابعة لـ باشاآغا أن من استقبل المنفي في بنغازي ليسوا أعيان بنغازي الحقيقيين الجالسين في منازلهم أو من وصفهم بـ”المهجرين” للمنطقة الغربية، مبينًا أن المستقبلين له هم ممن وصفهم بـ “الرعاع” (حكماء واعيان مدينة بنغازي” الذين أعدهم “حفتر” على حد تعبيره.

وأضاف جعودة أن الأمر بات واضحا والخديعة بينة لأن المنفي غير اتجاه طائرته وتوجه من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى الرجمة للقاء المشير حفتر حسب زعمه، مؤكدًا أن الملام على كل هذا هم من رشحوه لشغل هذا المنصب فمن دون أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في ملتقى الحوار السياسي ما كان له أن يصل لمنصبه حسب قوله.

وشدد جعودة على وجوب أن لا يمر فعل المنفي الذي وصفه بـ”الشائن والمنكر” مرور الكرام وأن تقوم القيامة عليه لأنه باع من دعموه ورشحوه وأوصلوه لمنصبه ولم يصن العد لبرقة وبنغازي مشيرا إلى أن الداعمين تعرضوا للخداع بعد أن تبين أن من تصوروه موسى بات فرعون.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لا تكن بعقلية المشري وتردد ما قاله بتغيير بسيط فكل من لديه عقل يدرك وفهم واعي وبصيره يقظه سيدرك ان حفتر كلف من قبل القبائل الليبيه العريقه بمحاربة الارهابيين وحفتر لم يقتل الليبيين إلا من ركن للارهابيين أي مال اليهم ميله والله قد حذر من الميل الي الظلمه حين قال بسم الله الرحمن الرحيم (  وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ) فمن لديه ابن ارهابي ظالم او أخ ارهابي ظالم عليه ان يلوم أبنه او يلوم أخيه علي اعتناقه فكر الارهابيين الظلمه ولا يلوم من كلفته القبائل وهي الجسم الذي يتولي شؤون الدوله عندما ينهار اي نظام في دوله ما فعندما كثرة الاغتيالات في بنغازي علي يد الارهابيين الظلمه من انصار الشنيعه والقاعده الارهابيه لكل شرائح المجتمع العسكري اغتالوه والشرطي اغتالوه والقاضي اغتالوه والصحفي اغتالوه وامام المسجد اغتالوه تظاهر عدد من الاعيان وشيوخ القبائل امام بيت حفتر فخرج عليهم قائلا شنو فيه لا بأس فقالوا له نريدوا منك إعادة تكوين الجيش والعمل علي ضبط الأمن في البلاد فاعاد الرجل تكوين الجيش وقضاء به علي الارهاب في الشرق والجنوب ولم يتبقي في ليبيا ارهابيين غير الذين في الغرب الليبي فحفتر شرعي اكثر من شرعية العملاء الذين اختيروا لقيادة حكومة الفرقاطه كونه اكتسب الشرعيه من الداخل الليبي من القبائل ثم من البرلمان الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا اما المجلس الاعمي للدولمه فلا شرعيه له واما المجلس التعاسي فلا شرعيه له والعصابات التي تطلق علي نفسها احزاب فهي غير شرعيه وما ممارستها للعمل في ظل اللا دوله إلا جريمه نكراء سيحاسبون عليها عندما تقام دوله

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  • I have never seen or witnessed a person like you ya “………” talk(100% trash) & have extreme flow of DIARRHEA since the tragic change in 2011
    Get lost
    The new Falcon (almenafi) is eager to meet other Falcons & true Libyans

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