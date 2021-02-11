معلقًا على لقاء المنفي وحفتر.. جعودة: ما قام به المنفي فعل شائن ومنكر ويجب ان تقوم عليه القيامة

ليبيا- هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بشدة لاستهلاله رحلة عودته إلى ليبيا بزيارة بنغازي ولقائه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر.

جعودة أوضح في تسجيل صوتي نشرته وكالة “ليبيا تايمز” التابعة لـ باشاآغا أن من استقبل المنفي في بنغازي ليسوا أعيان بنغازي الحقيقيين الجالسين في منازلهم أو من وصفهم بـ”المهجرين” للمنطقة الغربية، مبينًا أن المستقبلين له هم ممن وصفهم بـ “الرعاع” (حكماء واعيان مدينة بنغازي” الذين أعدهم “حفتر” على حد تعبيره.

وأضاف جعودة أن الأمر بات واضحا والخديعة بينة لأن المنفي غير اتجاه طائرته وتوجه من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى الرجمة للقاء المشير حفتر حسب زعمه، مؤكدًا أن الملام على كل هذا هم من رشحوه لشغل هذا المنصب فمن دون أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في ملتقى الحوار السياسي ما كان له أن يصل لمنصبه حسب قوله.

وشدد جعودة على وجوب أن لا يمر فعل المنفي الذي وصفه بـ”الشائن والمنكر” مرور الكرام وأن تقوم القيامة عليه لأنه باع من دعموه ورشحوه وأوصلوه لمنصبه ولم يصن العد لبرقة وبنغازي مشيرا إلى أن الداعمين تعرضوا للخداع بعد أن تبين أن من تصوروه موسى بات فرعون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية