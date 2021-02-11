المشري وكوبيش يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والرئيس الجديد للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مستجدات الأوضاع السياسية.

كما بحث الطرفان في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، كيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها و الوصول إلى الانتخابات.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، ناقش الطرفان صعوبات تشكيل الحكومة ومنح الثقة لها، وسبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها.

وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيقدم الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.