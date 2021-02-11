معلمو سبها يعلنون تمسكهم بزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم العام

أعلن عدد من أعضاء نقابة المعلمين وتنسيقية الدفاع عن حقوق المعلمين بسبها، تمسكهم بمطالب المعلمين، مؤكدين دعمهم الكامل للحكومة الجديدة المؤقتة من أجل لم شمل الليبيين وبناء مؤسسات الدولة.

وقال معلمو سبها، في بيان مرئي لهم، إنهم متمسكين بتطبيق حكم المحكمة بشأن تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 المتمثل في زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم العام.

وطالب المعلمون بالتأمين الصحي للعاملين بالقطاع، والفصل بين التعليم العام والتعليم العالي، كما طالبوا باختيار الوزير الجديد من رحم قطاع التعليم وعدم عودة الوزراء السابقين.

وكان مراقبو التعليم التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة من مختلف بلديات ليبيا الجنوبية والغربية والوسطى، أعلنوا، قبل أسابيع، تضامنهم مع المعلمين والمفتشين التربويين وكافة العاملين بوزارة التعليم، موضحين أن زملاءهم تعرضوا ولا زالوا يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتجاهل والاعتداء على حقوقهم المالية المشروعة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ووزير المالية ومصرف ليبيا المركزي طرابلس.

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