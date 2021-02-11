صورة جديدة تجمع المشير حفتر بـ«المنفي» عقب انتهاء اجتماعهما بالرجمة

شاركت الصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمع القائد العام المشير خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي عقب انتهاء الاجتماع المشترك بينهما الذي عقد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة.

واستقبل المشير أركان حرب خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.