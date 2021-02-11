بوراص تشن هجوما عنيفا على المنفي بعد لقاء حفتر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

شنت عضو مجلس النواب الموزاي ربيعة بوراص هجوما عنيفا على رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بعد لقائه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة في بنغازي.

واعتبرت بوراص في تدوينة لها على حسابها بفيسبوك، إن “هذا الرئيس غير مسؤول ويهددبوادر الثقة التي حاولنا زرعها بين كل الأطراف وهذه التصرفات تهدد مشروع انتقال السلطة”.

وقالت إن “رئيس المجلس الرئاسي على خطى الغراب الذي قلد مشية الحمامة” وبأنه “ليس له أن يقفز على روح التوافق والاستفراد بالمشهد ولقاء حفتر “الذي دمر العاصمة طرابلس وترمي كل التضحيات من أجل السلام خلف ظهرك”.

وأضافت بوراص “أن تزور برقة وتلتقي بأهلها وناسها وقيادتها ويكون لك مقر في قلب عاصمتها هذا لا يبرر لك أن تقف ومجرم الحرب وكأنه أباك الذي صنعك وكأنك ذلك الصنم الذي يؤكل عند الجوع عندما كانت قريش أيقونة الجاهلية”.