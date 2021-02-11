توحيد الإدارات يوقف نزيف قطاع الطيران

يبدو أن خطوات توحيد المؤسسات في ليبيا بات يأخذ خطوات سريعة وملموسة انعكس ذلك بشكل واضح على قطاع الطيران الذي سجل خلال الأشهر الماضية توحيد إدارتي الخطوط الأفريقية في بنغازي، والأربعاء توحيد قطبي الخطوط الجوية الليبية في إدارة واحدة بعدما كانت منقسمة لسنوات بين بنغازي وطرابلس، الأمر الذي نتج عنه عودة طائرة نقل الركاب المحتجزة في مدينة مطار مدينة مصراتة منذ أواخر عام 2019، وستعزز خطوة التوحيد عمل الشركة وجدول رحلاتها.

ووصف مراقبون مجهودات العاملين في إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي وطرابلس بالجبارة بعد توحيد الإدارات، آملين بأن يتم توحيد الشركة المالكة للخطوط الوطنية، محددين عددا من النقاط التي يمكن بدء العمل عليها لتفادي أي خسائر متوقعة وتحقيق إيرادات تمكنهم من تجاوز تداعيات الانقسام ومانتج عن أزمة كورونا التي خلفت خسائر بالملايين.

وفقدت الخطوط الليبية لوحدها أكثر من 137 مليون دينار خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتوقف الرحلات الدولية، إلى جانب رصيد كبير من الديون الخارجية التي بلغت حتى يونيو من عام 2020 نحو 215 مليون دينار، بينما بلغ حجم الديون المحلية أكثر من 95 مليون دينار، إلى جانب مستحقات شركة البريقة لتسويق النفط التي بلغت أكثر من 245 مليون دينار.

وينتظر الشارع الليبي استمرار عمل الخطوط الوطنية بشكل موحد لتعزيز جداول الرحلات المحلية والدولية ما يسهل تعزيز أسطولها مستقبلا.

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