توحيد الإدارات يوقف نزيف قطاع الطيران

يبدو أن خطوات توحيد المؤسسات في ليبيا بات يأخذ خطوات سريعة وملموسة انعكس ذلك بشكل واضح على قطاع الطيران الذي سجل خلال الأشهر الماضية توحيد إدارتي الخطوط الأفريقية في بنغازي، والأربعاء توحيد قطبي الخطوط الجوية الليبية في إدارة واحدة بعدما كانت منقسمة لسنوات بين بنغازي وطرابلس، الأمر الذي نتج عنه عودة طائرة نقل الركاب المحتجزة في مدينة مطار مدينة مصراتة منذ أواخر عام 2019، وستعزز خطوة التوحيد عمل الشركة وجدول رحلاتها.
ووصف مراقبون مجهودات العاملين في إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي وطرابلس بالجبارة بعد توحيد الإدارات، آملين بأن يتم توحيد الشركة المالكة للخطوط الوطنية، محددين عددا من النقاط التي يمكن بدء العمل عليها لتفادي أي خسائر متوقعة وتحقيق إيرادات تمكنهم من تجاوز تداعيات الانقسام ومانتج عن أزمة كورونا التي خلفت خسائر بالملايين.
وفقدت الخطوط الليبية لوحدها أكثر من 137 مليون دينار خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتوقف الرحلات الدولية، إلى جانب رصيد كبير من الديون الخارجية التي بلغت حتى يونيو من عام 2020 نحو 215 مليون دينار، بينما بلغ حجم الديون المحلية أكثر من 95 مليون دينار، إلى جانب مستحقات شركة البريقة لتسويق النفط التي بلغت أكثر من 245 مليون دينار.
وينتظر الشارع الليبي استمرار عمل الخطوط الوطنية بشكل موحد لتعزيز جداول الرحلات المحلية والدولية ما يسهل تعزيز أسطولها مستقبلا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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