البكوش: الوضع الوبائي في ليبيا مازال حرجا لكنه مستقر

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، خليفة البكوش، إن الوضع الوبائي في ليبيا مازال حرجا لكنه مستقر.

وأضاف البكوش في تصريحات صحفية، أن معدل الوفيات 1.8 يعتبر إلى حد ما معقول، لافتا إلى أن ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا ترجع إلى خوف المواطنين الذهاب إلى مراكز العزل.

وأوضح البكوش أن عدم ذهاب المصابين بكورونا إلى مراكز العزل إلا بعدما يصل معدل الأكسجين إلى 50% وأقل أسلوب خاطئ تماما، مطالبا المصابين بكورونا بالذهاب فورا إلى مراكز العزل عندما يشعرون بتغير في التنفس.

وأكد البكوش أن التحليل السريع للتعرف على كورونا متوفر في كافة مراكز العزل في البلاد، موضحا أن نسبة الدقة في هذا التحليل تتخطى حاجز الـ90%.

وتابع البكوش أن النوع الجديد من فيروس كورونا المتحور أصاب العديد من الأطفال في ليبيا أكثر من قبل، مبينا أن طفلين قد توفوا جراء الفيروس، لافتا إلى أنهما كانا مصابين بأمراض سابقة وقد تسبب الفيروس في مضاعفات لهما.

وأشار البكوش إلى أن اللجنة الاستشارية اجتمعت مع وزارة التربية والتعليم أمس لبحث استعداد الوزارة لاستئناف العملية الدراسية، في إطار برنامج “الأطر الوبائي” من أجل تأمين الطلاب، مضيفا أن الوزارة أكدت جاهزية 60% من المدارس.

ولفت البكوش إلى أن الدراسة ستكون أيام محددة وليس لأسبوع كامل، مبينا أن عودة الدراسة في المدارس تُعد مجازفة ويصعب إقناع الطلاب صغار السن بلبس الكمامة من جهة ومن جهة أخرى فهي غير صحية بالنسبة لهم بالإضافة إلى مدى استطاعة تطبيق التباعد بين الأطفال، موضحا أن توقف الدراسة أيضا له سلبيات كبيرة، مبينا أنه من الضروري أن يكون هناك قناعة بأن وباء كورونا مستمر لسنوات عدة.

وأعرب البكوش عن استنكاره لتهاون بعض المسؤولين والمواطنين في إدراك مدى خطورة جائحة فيروس كورونا، منتقدا ارتباط فرض قانون الطوارئ بموافقة مجلس النواب.

وأكد البكوش أن اللقاحات ليست حل نهائي لجائحة كورونا ولكنها تقلل كثير من عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، موضحا أنه حتى بعد أخذ اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مبينا أن كثير ممن تلقوا اللقاح أصيبوا بالفيروس.

وأوضح البكوش أنه بالنسبة لجلب اللقاحات فإنه لا يوجد شركة مصنعة للقاح توافق في منح لقاحها لأي دولة قبل موافقة الأخيرة على عدم تقديم أي شكوى بحقها في مدى فاعلية اللقاح من عدمه، مضيفا أنه لا يوجد شفافية في مدى فاعلية اللقاحات.

وأكد البكوش أن ليبيا من أوائل الدول التي شاركت في منظمة “الكوفكس” التي تعمل تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لحجز مكانها في حصة التطعيمات الأمريكية والأوروبية، موضحا أن الدول التي سبقت ليبيا في الحصول على التطعيمات مثل الصومال والجزائر، كان بسبب أنهم سمحوا للشركات المصنعة تجربة اللقاحات على المصابين “التجارب السريرية”.

وتابع البكوش أنه من المتوقع وصول مليون جرعة من لقاح “استرا زينيكا” الأوروبي إلى ليبيا منتصف فبراير الجاري، لافتا إلى أن الخلافات التي جرت بين دول أوروبا على حصص اللقاحات تسببت في تعطل وصول اللقاح، مضيفا أنه في أواخر الشهر الجاري سيصل إلى البلاد 54 ألف جرعة من لقاح “فايزر” عبر آلية “كوفكس” المعنية بتوزيع عادل للقاحات وسيتم تخصيصها لمراكز العزل.

وأوضح البكوش أن هناك 207 ألف يعملون في القطاع الطبي يحتاجون إلى 455 ألف جرعة من اللقاح و408 ألف مواطن فوق عمر الستين يحتاجون إلى 897 ألف جرعة و789 مواطن مصاب بأمراض مزمنة يحتاجون مليون 670 ألف جرعة.

وأضاف البكوش أن اللجنة تعمل بالتوازي على جلب لقاح “مودرنا” الأمريكي لكنهم يواجهون ارتفاع ثمنه وأيضا لقاح “جونسون آند جونسون”، موضحا أن أسباب عدم وصول اللقاحات حتى الآن للبلاد رغم هذا التحرك يرجع لتغيير سعر الصرف والدخول في السنة المالية الجديدة والبيروقراطية الإدارية المالية.

وأشار البكوش إلى أن العاملين بالقطاع الصحي” الجيش الأبيض” لم يتحصلوا على رواتبهم منذ أربعة أشهر بسبب البيروقراطية الإدارية.

وأضاف البكوش أن هناك منظومة إلكترونية سيتم إطلاقها في القريب العاجل للمواطنين بشأن التسجيل على التطعيمات، مطالبا المواطنين بالتعاون خصوصا وأنه قد تم الاستعداد لها جيدا من تشكيل اللجان اللازمة.

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