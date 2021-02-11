معهد دولي: ليبيا تتفوق على دول كبيرة في مواجهة كورونا

كشف معهد أسترالي في دراسةٍ أجراها مؤخرًا، عن قائمة أفضل دول العالم في مواجهة وباء كورونا وإدارة الأزمة خلال تلك البلدان، حيث احتلت نيوزيلندا مركز الصدارة، وتذيلت البرازيل الترتيب.

وشملت الدراسة 98 دولة التي بُنيت على 5 معايير وهي، الإصابات والوفيات المؤكدة، وعدد الإصابات لكل مليون شخص، وعدد الوفيات لكل مليون شخص، وعدد الحالات المصابة بالنسبة لإجمالي عدد الفحوصات، وعدد الفحوصات لكل ألف شخص.

ونجح عدد قليل من الدول في السيطرة على الوباء بفضل عددٍ من القرارات مثل الإغلاق التام والعزل، ومن بين الدول التي أجادت إدارة الأزمة أستراليا، فيتنام، تايوان، أيسلندا وقبرص، وعلى رأسهم نيوزيلندا.

وجاءت نيوزيلندا في مركز الصدارة وحصلت على 94.4 نقطة من أصل 100، وحلت فيتنام في المركز الثاني بـ 90.8 نقطة، وثالثًا تايوان 86.4 ورابعًا تايلاند 84.2 وخامسًا قبرص 83.3.

وجاءت تونس في المركز الأول على المستوى العربي حيث احتلت المركز 21 عالميًا وحصلت على 66.7 نقطة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 35 عالميًا والثاني عربيًا.

أما ليبيا فقد احتلت المركز 77 عالميًا، السابع عربيًا، وحصلت على 31.7 نقطة، وتفوقت على بعض الدول ذات إمكانيات أكبر مثل الكويت، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا وعُمان.

وجاءت البحرين في المركز الثالث عربيًا، ثم قطر، المملكة العربية السعودية، المغرب، الكويت، العراق وأخيرًا سلطنة عمان.

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