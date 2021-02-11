دورات تدريبية في عدد من المهارات الإعلامية في جامعة بنغازي

ونبقى في جامعة بنغازي، حيث أقام مكتب التدريب التابع للمركز الإعلامي بالجامعة عددا من الدورات التدريبية في مجال الإعلام، والتي تعد الأولى من نوعها في إعداد وتقديم البرامج، والتصوير الفوتوغرافي، والمونتاج الإذاعي، والتحرير الإخباري.

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