الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا بـ”شرطين”

أكدت تركيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، الخميس، أن قواتها المنتشرة في ليبيا “ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك”.

وقال كالين في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الرسمية، إن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الثلاثاء، إن بلاده ستبحث انسحاب القوات التركية من ليبيا في حال انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وأشار أردوغان، إلى أن الوجود التركي في ليبيا يأتي من منطلق دعوة “الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري، بحسب قوله.

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