عاجل ليبيا الان

أكار يزعم : التدخل العسكري في ليبيا ساعدها في حل أزمتها

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه ينبغي على الجميع أن يدركوا دور تركيا وقواتها المسلحة في الوصول إلى المرحلة الراهنة في ليبيا.

و زعم أكار في كلمة خلال “مناورات شتاء 2021” الخميس، التي تجريها القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا، زعم أن التدخل العسكري التركي في ليبيا و العراق و سوريا و أذربيجان بهدف التصدي للإرهاب، ملوحا بـعواقب تدفق اللاجئين إلى أوروبا لو لم تثبت تركيا وجودها في المنطقة.

وعن التوتر في شرق البحر المتوسط، قال الوزير التركي إن الاجتماعات التشاورية (بين تركيا واليونان) بدأت حول بحر إيجة، وأن الاجتماع الرابع يمكن عقده في أنقرة، داعيا أثينا للتخلي عن لغة التهديد و تجنب التوتر على حد وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الكل يعرف ان من اوقف اطلاق النار بالقوة هو السيسى الذى حدد خط احمر منع اردوغان من احتلال موانئ النفط فعندما يتكلم الاسد يخرس الكلب وحتما سترحلوا امام ارادة الشعب الليبى

    رد