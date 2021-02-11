أكار يزعم : التدخل العسكري في ليبيا ساعدها في حل أزمتها

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه ينبغي على الجميع أن يدركوا دور تركيا وقواتها المسلحة في الوصول إلى المرحلة الراهنة في ليبيا.

و زعم أكار في كلمة خلال “مناورات شتاء 2021” الخميس، التي تجريها القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا، زعم أن التدخل العسكري التركي في ليبيا و العراق و سوريا و أذربيجان بهدف التصدي للإرهاب، ملوحا بـعواقب تدفق اللاجئين إلى أوروبا لو لم تثبت تركيا وجودها في المنطقة.

وعن التوتر في شرق البحر المتوسط، قال الوزير التركي إن الاجتماعات التشاورية (بين تركيا واليونان) بدأت حول بحر إيجة، وأن الاجتماع الرابع يمكن عقده في أنقرة، داعيا أثينا للتخلي عن لغة التهديد و تجنب التوتر على حد وصفه.

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