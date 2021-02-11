«أبو راص» لـ«المنفي»: ليس من حقك أن تقف أمام «حفتر» وكأنه أباك الذي صنعك وكأنك صنم

وصفت النائبة المنشقة، عضو ملتقى الحوار السياسي، ربيعة أبو راص، رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، بأنه يسير على خطى «الغراب الذي قلد مشية الحمامة» عقب لقاء المشير خليفة حفتر بالرجمة، على حد تعبيرها.

وتابعت أبو راص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موجهة حديثها لـ”المنفي”:” ليس لديك الحق أن تقفز على روح التوافق وتستفرد بالمشهد وتذهب إلى “مجرم الحرب” الذي دمر العاصمة طرابلس وترمي كل التضحيات من أجل السلام خلف ظهرك” على حد زعمها.

وادعت أن تزور برقة وتلتقي بأهلها وناسها وقيادتها ويكون لك مقر في قلب عاصمتها هذا لا يبرر لك أن تقف ومجرم الحرب وكأنه أباك الذي صنعك وكأنك ذلك الصنم الذي يؤكل عند الجوع عندما كانت قريش أيقونة الجاهلية.

وزعمت:” نعم لزيارة برقة ولسلام معها لكن ليس على حساب التنازلات والتضحيات التي قدمتها طرابلس لكل الليبين في حوار تونس جنيف”.

واختتمت:” تصرفات تهدد مشروع انتقال السلطة أنه رئيس غير مسؤول موقف يهدد بوادر الثقة التي حاولنا زرعها بين كل الأطراف”، على حد قولها.

واستقبل المشير أركان حرب خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.