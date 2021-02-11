«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن تقديم مذكرة استئناف إلى المحكمة الابتدائية يوم الأحد المقبل على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية بخصوص إعادة انتخابات المجلس البلدي طرابلس.

وقال مدير مكتب الاعلام باللجنة نادر الرتيمي: «نحن كلجنة مركزية لا علم لدينا بتفاصيل الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات بلدية طرابلس والتي استلمتها المحكمة الجزئية»، لكنه قال «متأكدون أن العملية الانتخابية في هذه البلدية سارت على أحسن ما يرام وبكل نزاهة».

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وأرجع الرتيمي حكم القضاء بإعادة الانتخابات في بعض البلديات إلى «عدم وجود نظم ولوائح و قوانين تتعلق بالعمل الانتخابي»، وقال «يبقى ما يصدر عن المحكمة الابتدائية هو الفيصل في نهاية الامر».

ويوم الأحد أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز. فيكما قررت محكمة طرابلس الجزئية بطلان العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز وأمرت بإعادتها.

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