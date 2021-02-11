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سليمان البيوضي: محاولة شن الهجوم لتأزيم الأوضاع من جديد في ليبيا لن تفيد أحد

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحلل السياسي سليمان البيوضي:” كل الأطراف الليبية كانت ممثلة في ملتقى الحوار السياسي، والجميع قبل شروط اللعبة ودخل لملعب السياسة، وكان الصراع على أشده بين صفقة دولية برعاية ستيفاني وتفاهمات ليبية ليبية وتفاهمات العواصم بدأت باتفاق النفط”.

وأضاف سليمان البيوضي، المقيم في مدينة مصراتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الكل كان موجود والكل سيكون ممثل، محاولة شن الهجوم لتأزيم الأوضاع من جديد لن تفيد أحد”.

واستقبل المشير أركان حرب خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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