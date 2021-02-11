الدرسي يطالب بدعم الحكومة الجديدة للوصول إلى الانتخابات في موعدها

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن المقر الدستوري لمجلس النواب هو مدينة بنغازي إلا أنها تعرضت في عام 2014م، لتفجيرات ودمار، مما اضطر المجلس لعقد جلساته في المقر المؤقت بمدينة طبرق، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس عبر في دعوته لعقد جلسة في طبرق بأنها ستكون جلسة وداع لطبرق.

وأشار الدرسي إلى أن جلسة طبرق خلال الأيام القادمة ستكون جلسة تشاورية لشكر أهل طبرق على استضافتهم جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية، على أن تعقبها جلسة في مدينة سرت بمن حضر، لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة،

.وأعرب الدرسي عن اعتقاده أن أغلبية أعضاء مجلس النواب سيوافقون على منح الثقة للحكومة لسببين، أولهما قطع الطريق على لجنة الـ75 حتى لا تصبح على غرار مجلس الدولة الاستشاري الذي أصبح ما يسمى بمجلس الدولة، والذي أصبح ينافس ويناكف البرلمان في صلاحياته التشريعية.

وأن السبب الثاني هو محاولة النواب حفظ ماء وجوههم أمام الشعب الليبي وأمام العالم بألا يتجاوزوا أهم صلاحية من صلاحيات أي مجلس نواب في العالم وهي منح الثقة للحكومة، إضافة إلى مصالح الأعضاء ورغبتهم في ألا يفوتوا الفرصة، مؤكدا أنه سيتم منح الثقة في أول انعقاد.

ولفت الدرسي إلى أن المشكلة التي قد تواجه البرلمان هي النصاب الذي قد لا يكتمل بسبب الانشقاق الحاصل حاليا، وما إذا كان المجلس يستطيع أن يتحصل على النصاب المطلوب لإعطاء الثقة للحكومة، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب حضور 120 عضوا، بينما منح الثقة طبقا للائحة يكون بالأغلبية الموصوفة، وهي لا تحتاج أكثر من 40 أو 50 نائبا لصحة الجلسة.وتابع الدرسي بأن اجتماع اللجنة العسكرية ساعد على حل كثير من المشاكل وأعطى أملا كبيرا في توحيد المؤسسات، خاصة بعد تشكيل حكومة جديدة وانتهاء حكومة الوفاق غير المعتمدة، مشيرا إلى أن كثيرا من مشاكل النواب التي أدت إلى الانشقاق اقتربت من الحل.

وطالب الدرسي، النواب بأن يكفوا عن المناكفات وإثارة المشاكل وأن يسعوا للتوحد وأن ينهوا مبدأ المغالبة من أجل ليبيا، مؤكدا أن الليبيين عانوا من الانقسام وتفعيل مبدأ المغالبة منذ عام 2011م، مطالبا الليبيين بدعم الحكومة الجديدة وإعطائها الثقة لتبدأ عملها وتحاول توفير الحد الأدنى من الخدمات تمهيدا للوصول إلى موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

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