النجار يحمل الجهات المعنية تأزم الوضع الصحي و يؤكد: متأخرين عن الصومال

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن المركز تواصل مع اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا لتنفيذ حملة التطعيمات، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ محدد لاستلام اللقاح.

وتابع النجار، في تصريحات صحفية، أن المسؤول في لجنة التطعيمات أفاد بأنه سيتم استلام أول دفعة من اللقاح في نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر مارس المقبل بما يتجاوز 300 أو 400 ألف جرعة، مضيفا أنه سيتم إعطاء اللقاحات للكوادر الطبية التي تعمل في مراكز العزل والفلترة فقط.

وطالب النجار بمضاعفة الجهد ودخول جهات مثل وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وبمشاركة مركزي مكافحة الأمراض للتواصل المباشر مع الشركات المنتجة للتطعيمات من أجل الحصول على كميات منها تكفي لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للفيروس مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح النجار أن دول الجوار بدأت تطعيمات بالفعل منذ أسبوعين، لافتا إلى أن بعضها دول فقيرة مثل الصومال التي بدأت تطعيمات منذ خمسة أيام في حين مازال لا يوجد بليبيا إجراء واضح، مطالبا بتفعيل إجراءات على الأرض واتخاذ إجراءات ملموسة للإسراع من توريد التطعيمات لإنقاذ المواطنين.

وأكد النجار أن عدد حالات الإصابة والوفاة جراء كورونا أصبح مرتفعا ومن الممكن أن يتفاقم الوضع الوبائي بشكل أكبر، مشددا على أن إحضار التطعيمات على وجه السرعة أمر مطلوب،مطالبا بتكثيف الجهد وتكاتف كل الجهات لتنفيذ هذا المطلب في أسرع وقت ممكن.

وأضاف النجار أن إجراءات استلام وتخزين اللقاح لم يتم تحديدها، مبينا أنها تتوقف على نوع التطعيم، موضحا أن لقاح فايزر يتطلب مبردات سالب 70 وهذا غير متاح و لقاح مودرنا يتطلب مبردات سالب 20 وهذا يحتاج تجهيزات ووقت ولقاح أسترازينيكا يحتاج درجة من 2 إلى 8 درجات مئوية وهذا بالإمكان.

وأكد النجار أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض جاهز لتنفيذ حملة التطعيمات بمجرد وصول اللقاح، مطالبا بتكثيف الجهود واستخدام الجهود الدبلوماسية والسياسية للحصول على كمية من التطعيمات في أسرع وقت ممكن لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ولفت النجار أن المركز تواصل مع مديري المكاتب الصحية في البلديات لتشكيل الفرق الفنية التي ستتولي تنفيذ حملة التطعيمات، مضيفا أن المركز شكل فرق التدريب وسيبدأ في أقرب وقت ممكن تدريب الفرق التي ستتولى إعطاء التطعيمات.

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