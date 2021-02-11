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«الشاطر»: «المنفي» أعاد تجربة السراج المحبطة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، إن الخطوة الأولى التي أقدم عليها ‎المنفي- الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي- بزيارته حفتر- القائد العام للجيش العربي الليبي المشير خليفة حفتر- ينطبق عليها قول «أول القصيدة كفر».

وأضاف الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” كنت أتوقع أن يزور مقابر ترهونة وقنفوذة لكنه أعاد تجربة السراج المحبطة” على حد قوله.

وتابع:” يبدو أن عشمنا لم يكن في محله وذكرنا بالمثل الليبي «كسكسلة يطلع لأصله».

واختتم عبد الرحمن الشاطر قائلا:” بسرعة يتبدد التفاؤل”.

واستقبل المشير أركان حرب خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياشاطط يامتخلف عقليا انت واحد من شواذ المجتمع الليبى الداعمين للارهاب والاحتلال التركى ولا تعرفوا معنى الكرامة والسيادة الوطنية فلولا البطل خليفة حفتر لكانت ليبيا تحت سيطرة داعش يقطعوا الرؤوس ويغتصبوا النساء وينهبوا النفط فعة من حرر اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس وهو من منع اسيادك الاتراك يامتناك من احتلال النفط فالمنفى دبلوماسى لديه خبرة فى السياسة الدولية ولا يحتاج وصاية من اغبياء مثلكم فالمضحك ان الاهوان دعموا قائمة عقيلة صالح فهل كانوا يظنوا ان عقيلة عدو لحفتر وانه اخوانى بالطبع الكل يعرف ان عقيلة اشد الداعمين للمشير خليفة حفتر ولو كان فائزا كان اول من سيقابل المشير رغم انفكم !!!

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