الغرياني: ليبيا تعيش ظروفا صعبة منذ 2011 والأوضاع بحاجة إلى تصحيح

أكد المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن ليبيا تعيش ظروفا صعبة منذ 2011، مشددا على أن الأوضاع في البلاد بحاجة إلى تصحيح.

وأوضح الغرياني في تصريحات إعلامية، أن الليبيين ينتظرون من يمكنهم من حقوقهم المسلوبة من مختلف الجهات الأمنية والاقتصادية والصحية ومن يعيد إليهم أموالهم المهدورة.

وأعرب الغرياني عن أمله أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار وإعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن الحمل ثقيل والعبء جسيم.

وتعيش ليبيا هذه الأيام ذكرى أليمة سببتها نكبة فبراير 2011 التي أدخلت البلاد في مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء بعدما تدخل حلف الناتو بمساعدة بعض الليبيين على إسقاط النظام الجماهيري ضمن مخطط قذر يهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا ومقدرات شعبها.

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