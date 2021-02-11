أفحيمة: النواب يواصلون التحشيد لمنح الثقة للحكومة الجديدة

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أكد عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، أن أعضاء مجلس النواب مازالوا يحشدون الدعم لعقد جلسة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية، لافتًا إلى أن صبراتة هي الأقرب بالنظر إلى أن عدد النواب الموافقين على الانضمام إليها تجاوز حاجز المائة وأن أغلب التجهيزات اكتملت لاستقبالهم لعقد الجلسة.

وقال أفحيمة، على حسابه في “فيسبوك”، “من وجهة نظري وحسب درايتي بمجلس النواب؛ فإنه فيما لو فشل انعقاد جلسة صبراتة، فلن تنجح أي جلسة أخرى بصرف النظر عن المكان”.

وأضاف، “وفي هذه الحالة سوف تؤول مسألة منح الثقة للجنة الحوار رغم كل ما سيترتب على ذلك من مثالب دستورية”.

ورأى أفحيمة، “أن ورقة ثقة البرلمان والشرعية المحلية كانت دائما طوال خمسة سنوات تؤرق حكومة السراج رغم الزخم والاعترافات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي حظيت بها هذه الحكومة”.

وقال، “ولا أُذيع سرًا عندما أقول إنه حتى في بعض الأحكام القضائية المحلية اعتبرت حكومة السيد السراج غير شرعية بسبب عدم نيلها الثقة مجلس النواب”.

وأضاف، “وحتى لا تتكرر نفس التجربة كان الحرص الخجول من البعثة الأممية على ضرورة أن تحظى السلطة التنفيذية الجديدة بثقة مجلس النواب لسببين أولهما لضمان الشرعية المحلية وتحسين مركزها القانوني ضد أي طعونات قد تكون في المستقبل، وثانيهما لقطع الطريق أمام الابتزاز الدولي لهذه الحكومة كما حدث مع حكومة السراج من قبل”.