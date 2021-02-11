قالن: القوات التركية ستظل في ليبيا طالما الاتفاق العسكري مع الوفاق قائما

قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس إن قوات بلاده ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق غير المعتمدة قائماً وما دامت الوفاق تطلب ذلك.

وأكد قالن في تصريحات صحفية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق كانت نقطة تحول تاريخية، على حد قوله.

وأضاف قالن أن الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا، مبينا أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة الليبية المؤقتة التي انتخبت مؤخراً، معربا عن ترحيبه بانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال، الثلاثاء الماضي، إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً.

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