افحيمة: حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب يجنبها الطعن والابتزاز الدولي

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إنه من الضروري منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد دبيبة، من المجلس لضمان الشرعية المحلية وتحسين مركزها القانوني ضد أي طعون في المستقبل، وقطع الطريق أمام الابتزاز الدولي لهذه الحكومة، تفاديا لما حدث مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأضاف افحيمة في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ثقة البرلمان والشرعية المحلية كانت على مدى السنوات الخمس الماضية تؤرق حكومة الوفاق، كما أن بعض الأحكام القضائية اعتبرتها غير شرعية لعدم حصولها على ثقة مجلس النواب.

وتابع افحيمة أن بعض الدول علقت ترحيبها بالحكومة الجديدة على شرط ضرورة نيلها ثقة مجلس النواب، معتبرًا أن هذا الشرط من تلك الدول محاولة منها لعدم قطع خط العودة في حال رأت أن تشكيلة الحكومة الجديدة قد تتعارض مع مصالحها في ليبيا.

وأكد افحيمة أنه لكل تلك الأسباب فإن أعضاء مجلس النواب مازالوا يحشدون الدعم لعقد جلسة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية، متوقعا أن تكون صبراتة الأقرب لاستضافة الجلسة لأن عدد النواب الموافقين على الانضمام إليها تجاوز حاجز الـ100 نائب وأن أغلب التجهيزات اكتملت في مركب تليل بصبراتة لاستقبالهم لعقد الجلسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24