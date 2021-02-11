لسداد رواتب الموظفين.. مركزي طرابلس يمنح المؤسسة الوطنية للنفط 9 مليارات دينار

أفادت وكالة “بلومبيرغ”، بأن المصرف المركزي طرابلس سيمنح المؤسسة الوطنية للنفط 9 مليارات دينار؛ لسداد رواتب موظفيها وإصلاح بنيتها التحتية.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا المبلغ سيُمنح بموجب الترتيب المالي المؤقت لمدة شهرين، حتى تتم الموافقة على ميزانية مُوحّدة لعام 2021 بالكامل.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية، مصطفى صنع الله، قد كشف، في وقت سابق، أن المؤسسة بحاجة ماسّة لصرف ميزانية لها؛ لإصلاح البنية التحتية في الحقول والأنابيب بكافة الشركات التابعة لها، إلى جانب صرف رواتب موظفيها.

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