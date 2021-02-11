جمال الحاجي: من الوقاحة مهاجمة «المنفي».. ألم يعلن «باشاغا» عن زيارة بنغازي؟

انتقد الناشط السياسي جمال الحاجي، الهجوم الذي شنه بعض الموالين لجماعة الإخوان والمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، على رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي ولقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال جمال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” وقاحة أن أي مخلوق من الزمرة الفاسدة جماعة “جرة القلم” يعلق حتى التعليق عن زيارة “المنفي” إلى بنغازي وأنتم أول من فتح باب زيارة حفتر في بنغازي بعد “هزيمتكم” في “جينيف”.

وتابع:” ألم يقل باشاغا- وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق- ممثلكم بأنه ينوي التوجه لبنغازي؟ فهل بنغازي تحت “عيشة القذافي”؟ ألا يحتاج لموافقة حفتر والتنسيق معه؟ بلاش صحة وجه!، زيارة الرجل من حقه أن يتواصل مع كل الليبيين!”.

وأضاف:” لدينا في ليبيا رجالا تقابله “بالنحاس” هو ومن خلفه ولن يقتصر الرد بالتغريد والوقاحة وصحة الوجه” على حد تعبيره.

واستقبل المشير أركان حرب خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، اليوم، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.