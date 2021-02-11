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الأمين يطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتفعيل قانون العفو العام في ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب عضو حوار الصخيرات رئيس مجلس التطوير الاقتصادي، فضيل الأمين، بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتفعيل قانون العفو العام في ليبيا.

وتساءل الأمين في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هل سيطلق الليبيون سراح الآلاف من المعتقلين بدون محاكمة أو ممن حكمت المحاكم ببراءتهم والذين قضوا ويقضون في السجون العلنية والسرية بعد 10 سنوات؟

وأوضح الأمين أن الحرية قيمة لا يمكن اختزالها أو تجزئتها وشخصنتها، مبينا أن الديمقراطية والدولة المدنية ليست شعارات جوفاء، مؤكدا أن لب كل ذلك هو حقوق الإنسان.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • الموضوع هذا مش من تخصصك -غير كان كل واحد يعمل في اطار تخصصه وعمله تنشي البلاد على خير – ممنوع إطلاق سراح اي سارق او مخرب او متهم بقضايا السحر او شعوذة او مخدرات او تزوير هويات او عقود او دعارة او جراءم تتعلق بالجراءم المالية او الجناءية حتى الكتابة عالحاءط –
    لدعم جهود الإصلاحات – سواء اجنبي او مقيم في ليبيا –
    وهذه شءون تخص القضاء الشرعي في ليبيا .” وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا “

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