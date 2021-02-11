الأمين يطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتفعيل قانون العفو العام في ليبيا

طالب عضو حوار الصخيرات رئيس مجلس التطوير الاقتصادي، فضيل الأمين، بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتفعيل قانون العفو العام في ليبيا.

وتساءل الأمين في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هل سيطلق الليبيون سراح الآلاف من المعتقلين بدون محاكمة أو ممن حكمت المحاكم ببراءتهم والذين قضوا ويقضون في السجون العلنية والسرية بعد 10 سنوات؟

وأوضح الأمين أن الحرية قيمة لا يمكن اختزالها أو تجزئتها وشخصنتها، مبينا أن الديمقراطية والدولة المدنية ليست شعارات جوفاء، مؤكدا أن لب كل ذلك هو حقوق الإنسان.

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