الأسود : عقيلة صالح يواصل خداعه و هرطقاته ولا مكان له في مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إن أكثر من 100 نائب أكدوا حضورهم جلسة منح الثقة للحكومة و التي ستنعقد في صبراتة ، لافتا إلى أن التحضيرات للاجتماع مستمرة بقوة.

وأكد الأسود، أن مجلس النواب هو سيد قراره متى توفر النصاب، موضحا أن النواب لن يلتفتوا لتصريحات عقيلة صالح وهرطقاته على حد وصفه.

و شدد الأسود أحد منسقي جلسة “صبراتة” على إصرار النواب على توحيد المجلس، مطالبا عقيلة صالح بالرحيل غير مأسوف عليه، لافتا إلى أن أول قرار لأي جلسة رسمية للأعضاء سيكون إقالته، واختيار رئاسة جديدة.

وأضاف الأسود أن صالح خدع الجميع؛ لافتا إلى أنه وعد قبل الانتخابات الأخيرة بتقديم استقالته إذا لم يفز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، لكنه خالف وعوده.

و استنكر ميلود تصريحات رئيس مجلس النواب عن منح الثقة للحكومة من أجل الوطن، موضحا أنه أغلق سابقا قاعة البرلمان، ومنع 102 من النواب من ممارسة حقهم النيابي، ومنح الثقة لحكومة الوفاق.

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