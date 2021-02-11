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نعيمة أبوراص تهاجم المنفي للقائه مع حفتر

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وصفت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي، ربيعة عبدالرحمن أبوراص، رئيس المجلس الرئاسي المنتخب حديثًا، محمد المنفي، بـ ” الغراب الذي قلد مشية الحمامة”، متهمتًا إياه بـ “القفز على روح التوافق”، وذلك على خلفية لقائه الخميس مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في بنغازي.

وكتب أبوراص، على حسابها في فيسبوك، تقول: “رئيس المجلس الرئاسي على خطى “الغراب الذي قلد مشية الحمامة”.

وأضافت: “ليس لديك الحق أن تقفز على روح التوافق وتستفرد بالمشهد وتذهب إلى “مجرم الحرب” الذي دمر العاصمة طرابلس وترمي كل التضحيات من أجل السلام خلف ظهرك”.

وتابعت: “أن تزور برقة وتلتقي بأهلها وناسها وقيادتها ويكون لك مقر في قلب عاصمتها هذا لا يبرر لك أن تقف و”مجرم الحرب” وكأنه أباك الذي صنعك وكأنك ذلك الصنم الذي يؤكل عند الجوع عندما كانت قريش أيقونة الجاهلية”.

وقالت أبوراص: “نعم لزيارة برقة ولسلام معها لكن ليس على حساب التنازلات والتضحيات التي قدمتها طرابلس لكل الليبيين في حوار تونس جنيف.. قف”.

 وأضافت: “تصرفات تهدد مشروع انتقال السلطة إنه رئيس غير مسؤول موقف يهدد بوادر الثقة التي حاولنا زرعها بين كل الأطراف”.

والتقى المنفي مع حفتر في أول زيارة رسمية له إلى بنغازي بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد.

 

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#حفتر المنفي ربيعة أبوراص ليبيا

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  • الله لا يسامح الناتو هدم سور مصحة قرقارش النفسيه فهرب جمع كبير من النزلاء عندما سقط النظام في ليبيا بعدما دكت حصونه قاذفات الناتو فلم يهرب السجناء من سجونهم ويكونوا عصابات اجراميه يدعوا انهم ثوار فبراير فقط بل هرب حتي نزلاء مصلحة قرقارس النفسيه فما يقوله البعض او يكتبه في السياسه وعدم تفريقه بين أي عميل لتركيا وبين قائد الوطني كحفتر رافض لتواجد الارهابيين وقضي علي معظمهم ورافض لانبطاح الغرب الليبي تحت ارجل اردوغان ورافض لتواجد الاتراك ومرتزقتهم علي التراب الليبي فكل من ضد سيادة الوطني ويصب جام غضبه علي الوطنيين ويحي لي مايقوله او ما يكتبه انه قد يكون هارب من قرقارش وتعافي قليلا لأن بعض الامراض النفسيه التي سببها صدمه تشفيها صدمه او تقلل من اعراضها صدمه شديده وما كان استهداف الناتو للغرب الليبي وسرت بالقذائف والصواريخ الا رعب عنيف وصدمه شديده حلت بالآهالي الأمنين لاحظوا توجهات البعص السياسيه ومنطقه فستشكون في قدراته العقليه فور قراءة ما كتب او سماع ما صرح به

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