نعيمة أبوراص تهاجم المنفي للقائه مع حفتر

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وصفت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي، ربيعة عبدالرحمن أبوراص، رئيس المجلس الرئاسي المنتخب حديثًا، محمد المنفي، بـ ” الغراب الذي قلد مشية الحمامة”، متهمتًا إياه بـ “القفز على روح التوافق”، وذلك على خلفية لقائه الخميس مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في بنغازي.

وكتب أبوراص، على حسابها في فيسبوك، تقول: “رئيس المجلس الرئاسي على خطى “الغراب الذي قلد مشية الحمامة”.

وأضافت: “ليس لديك الحق أن تقفز على روح التوافق وتستفرد بالمشهد وتذهب إلى “مجرم الحرب” الذي دمر العاصمة طرابلس وترمي كل التضحيات من أجل السلام خلف ظهرك”.

وتابعت: “أن تزور برقة وتلتقي بأهلها وناسها وقيادتها ويكون لك مقر في قلب عاصمتها هذا لا يبرر لك أن تقف و”مجرم الحرب” وكأنه أباك الذي صنعك وكأنك ذلك الصنم الذي يؤكل عند الجوع عندما كانت قريش أيقونة الجاهلية”.

وقالت أبوراص: “نعم لزيارة برقة ولسلام معها لكن ليس على حساب التنازلات والتضحيات التي قدمتها طرابلس لكل الليبيين في حوار تونس جنيف.. قف”.

وأضافت: “تصرفات تهدد مشروع انتقال السلطة إنه رئيس غير مسؤول موقف يهدد بوادر الثقة التي حاولنا زرعها بين كل الأطراف”.

والتقى المنفي مع حفتر في أول زيارة رسمية له إلى بنغازي بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد.